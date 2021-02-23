Тони Кроос: «Реалу» придётся защищаться в матче с «Аталантой»

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Аталантой».
«Мы должны делать то, что делали в последнее время, несмотря на отсутствие нескольких футболистов. Все должны выложиться по полной. Мы всегда стараемся контролировать игру и удерживать мяч. Нам будет противостоять команда, которая действует иначе. Будет сложный матч, знаем.
Каждая встреча похожа на финал, ведь это Лига чемпионов. „Аталанта“ умеет атаковать и навязывать свою игру. Постараемся выступить наилучшим образом, понимая, что придётся защищаться», — приводит слова Крооса Football Italia.
Первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» — «Реал» состоится завтра, 24 февраля, в Бергамо (Италия). Начало встречи — в 23:00 мск. Ответная встреча — 16 марта в Мадриде.
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