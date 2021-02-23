Полузащитник «Баварии» стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов

На Олимпийском стадионе в Риме проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария». После первого тайма счёт 3:0 в пользу мюнхенцев.
На 24-й минуте Альфонсо Дэвис с левого края сместился в центр на Леона Горецка, который, в свою очередь, сделал передачу к радиусу штрафной, где Джамал Мусиала после обработки нанёс удар точно в нижний угол ворот. В возрасте 17 лет и 363 дней Джамаль Мусиала стал самым молодым англичанином, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sport.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".
Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». В «Баварию» англичанин перешёл в июле 2019 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего полузащитника в € 24 млн.
- 23 февраля 2021
-
23:56
-
23:49
-
23:37
-
23:29
-
23:18
-
23:15
-
23:08
-
23:03
-
22:53
-
22:52
-
22:45
-
22:40
-
22:30
-
22:20
-
22:16
-
22:13
-
22:00
-
21:59
-
21:55
-
21:53
-
21:44
-
21:36
-
21:31
-
21:25
-
21:23
-
21:15
-
21:12
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
20:17
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
19:45