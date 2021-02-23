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«Лацио» — «Бавария». Платная прямая трансляция
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Полузащитник «Баварии» стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов

Полузащитник «Баварии» стал самым молодым англичанином, забивавшим в Лиге чемпионов
Футбол / Лига чемпионов 0

На Олимпийском стадионе в Риме проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Лацио» — «Бавария». После первого тайма счёт 3:0 в пользу мюнхенцев.

На 24-й минуте Альфонсо Дэвис с левого края сместился в центр на Леона Горецка, который, в свою очередь, сделал передачу к радиусу штрафной, где Джамал Мусиала после обработки нанёс удар точно в нижний угол ворот. В возрасте 17 лет и 363 дней Джамаль Мусиала стал самым молодым англичанином, когда-либо забивавшим в Лиге чемпионов, сообщает Opta Sport.

Фотографию можно увидеть на странице Opta Joe в "Твиттере".

Мусиала является воспитанником лондонского «Челси». В «Баварию» англичанин перешёл в июле 2019 года на правах свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает 17-летнего полузащитника в € 24 млн.

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