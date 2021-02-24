Оливье Жиру отметился статистическим достижением в игре с мадридским «Атлетико»

Во вторник, 23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», 34-летний форвард «Челси» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за «аристократов», и самым возрастным футболистом английской команды со времён Райана Гиггза, который стал автором забитого мяча в 37 лет в апреле 2011 года в игре с «Шальке».

При этом, на счету Жиру 15 голов в 16 еврокубковых встречах, которые он начинал в старте.

В текущем сезоне француз провёл 23 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами. Его контракт с лондонским клубом истекает 30 июня этого года.