Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Оливье Жиру отметился статистическим достижением в игре с мадридским «Атлетико»

Оливье Жиру отметился статистическим достижением в игре с мадридским «Атлетико»
Футбол / Лига чемпионов 0
Аудио-версия:

Во вторник, 23 февраля состоялся матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» уступил «Челси». Встреча прошла на стадионе «Националь» в Бухаресте и завершилась победой лондонского клуба со счётом 1:0.

Как отмечает Opta Joe в «Твиттере», 34-летний форвард «Челси» Оливье Жиру стал самым возрастным игроком, забившим гол в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА за «аристократов», и самым возрастным футболистом английской команды со времён Райана Гиггза, который стал автором забитого мяча в 37 лет в апреле 2011 года в игре с «Шальке».

При этом, на счету Жиру 15 голов в 16 еврокубковых встречах, которые он начинал в старте.

В текущем сезоне француз провёл 23 матча за «Челси» во всех турнирах, в которых отметился 12 забитыми мячами. Его контракт с лондонским клубом истекает 30 июня этого года.

«Челси» оказался сильнее мадридского «Атлетико» на выезде в 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021