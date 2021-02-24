Дан Петреску покинул турецкий «Кайсериспор» спустя чуть более месяца после назначения

53-летний румынский специалист Дан Петреску, известный по работе в России, покинул турецкий «Кайсериспор», в котором он начал работу 12 января этого года. Об этом сообщается в официальном «Твиттере» коллектива из Турции.
Причиной решения об обоюдном расторжении контракта, который действовал в течение следующих полутора лет, стали семейные обстоятельства.
До «Кайсериспора» 53-летний специалист работал на родине – в румынском «Клуж». Петреску известен по работе в России в 2010-х годах. В «Кубани» специалист занимал пост наставника с 2010 по 2012 год и в 2016 году. «Динамо» он возглавлял с 2012 по 2014 год. С «Кубанью» Дан стал победителем первого дивизиона в 2010 году. Также в декабре агент Петреску сообщал о желании тренера поработать в ЦСКА или «Спартаке».
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