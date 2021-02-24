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«Тики-така» или вертикальный футбол?» Конте обратился с вопросом к болельщикам

«Тики-така» или вертикальный футбол?» Конте обратился с вопросом к болельщикам
Футбол / Италия 0
Аудио-версия:

Главный тренер «Интера» Антонио Конте обратился к своим подписчикам с вопросом, какой стиль игры является лучшим.

«Тики-така» или вертикальный футбол? Или лучше баланс между этими двумя стилями? Что думаете?» — написал специалист в своём «инстаграме».

Тренер сопроводил запись видео, на котором сравниваются два момента. Первый произошёл в матче группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:2). Команда провела быструю атаку, но не смогла поразить чужие ворота. Второй случился в недавнем дерби с «Миланом» (3:0) в чемпионате Италии. Там атака коллектива завершилась забитым голом.

Конте возглавил «Интер» летом 2019 года. Под его руководством «нерадзурри» в первом сезоне заняли второе место в чемпионате. Преодолеть групповой этап Лиги чемпионов команда не смогла, зато дошла до финала Лиги Европы. В этом розыгрыше главного еврокубка миланцы финишировали четвёртыми в группе.

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