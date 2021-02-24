«Похоже, мы переходим в мини-футбол». Главный тренер «Тамбова» – о шутке в начале сборов

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин рассказал, как шутил над игроками в начале сборов.



«В один момент осталось семь человек: три вратаря, четыре полевых. Я ребятам сказал: «Есть две новости: хорошая и плохая. Хорошая – мы начинаем сбор. Вторая – похоже, мы переходим в мини-футбол». Тренировки проходили в небольшие ворота на маленьком поле: 2 на 2 играли, тренеры и администраторы подключались, чтобы было 3 на 3. Но это продолжалось три-четыре дня, потом уже ребята начали подтягиваться», — сказал Первушин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что клубы Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны РПЛ. Средства будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников.

«Мы чувствуем себя обманутыми». Боль тренера «Тамбова» Сергей Первушин — о том, как мотивировать команду, которую ты увидел за день до матча.