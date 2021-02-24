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Черчесов заявил, что сборная России по футболу будет готовиться к мартовским матчам в Сочи

Черчесов заявил, что сборная России по футболу будет готовиться к мартовским матчам в Сочи
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что сборная России по футболу будет готовиться к мартовским матчам в Сочи.

«23-й тур Российской Премьер-Лиги пройдёт на несколько дней раньше, чем предполагалось. Поэтому тренерским штабом сборной было принято решение провести пятидневный сбор в Сочи. На прошлой неделе наши менеджеры уже там побывали, а основное поле ФГБУ «Юг Спорт» организаторы готовят к приезду сборной с середины февраля. 18 марта соберётся примерно половина состава, остальные долетят после завершения игр тура, которые распределены на три дня.

Футболисты, выступающие в зарубежных клубах, присоединятся к сборной позднее. Мы уже не в первый раз в холодные месяцы года будем тренироваться в Сочи, фактор погодных условий является в этой ситуации ключевым.

22 марта команда вылетит на Мальту, а сразу после стартовой отборочной игры вернётся в Сочи, где 27 марта сыграет со Словенией. На следующий день после этой встречи уже предстоит выезд в Словакию. Понятно, что разъездной характер сбора предполагает более тщательную подготовку к играм с точки зрения логистики и восстановления», — цитирует Черчесова ТАСС.

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