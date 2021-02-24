Кечинов: сложно рассуждать, в какой форме находится Промес. Надеюсь, что всё получится

Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал переход нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.



«Если Промес будет в порядке, конечно, это усиление. Тем более, если будет тот Квинси, которого мы прекрасно знаем по матчам за «Спартак», когда он был лидером, забивал решающие голы, отдавал передачи. Что касается чемпионства «Спартака» из-за прихода Промеса, то не все зависит от команды. Всё-таки отрыв приличный, будет тяжеловато. Не думаю, что «Зенит» будет оступаться.



Очень надеюсь, что у Промеса всё получится. Давно не видел его в деле, в «Аяксе» в последнее время он мало играл. Сложно сейчас рассуждать, в какой форме находится Квинси. Всё покажут игры», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. До перехода в стан красно-белых нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода из московского клуба защищал цвета «Севильи». С 2019 года выступал за «Аякс». В нынешнем сезоне форвард провёл 19 матчей в Эредивизии и забил 6 голов (1 — с пенальти).

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