Сёмин отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение в «Спартак» нападающего Квинси Промеса из «Аякса».



«Промес — качественный игрок. Думаю, для нашей лиги и «Спартака» это интересное приобретение. Проблемы с поведением? Я этого не знаю. У талантливых футболистов бывают проблемы с чем-либо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.



В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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