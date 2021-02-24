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Сёмин отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»

Сёмин отреагировал на возвращение Промеса в «Спартак»
Футбол / РПЛ 0

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал возвращение в «Спартак» нападающего Квинси Промеса из «Аякса».

«Промес — качественный игрок. Думаю, для нашей лиги и «Спартака» это интересное приобретение. Проблемы с поведением? Я этого не знаю. У талантливых футболистов бывают проблемы с чем-либо», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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