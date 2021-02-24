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Рауль Рианчо: нельзя перекладывать на Промеса всю ответственность за результаты «Спартака»

Рауль Рианчо: нельзя перекладывать на Промеса всю ответственность за результаты «Спартака»
Футбол / РПЛ 0
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Я в восторге от возвращения Квинси в «Спартак». Это неординарный игрок, который усилит любую команду. Промес — замечательный футболист. Если ему удастся полностью раскрыть свой потенциал, то он увеличит шансы красно-белых на золото. Но победа в чемпионате не будет зависеть исключительно от Квинси, было бы ужасной ошибкой перекладывать всю ответственность на него. Успех зависит от всех», — сказал Рианчо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

В скором времени Промес пройдёт медосмотр. Если у Квинси не будет выявлено проблем со здоровьем, он подпишет со «Спартаком» контракт на 3,5 года. Сумма трансфера 29-летнего футболиста составит € 8 млн, а с учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.

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