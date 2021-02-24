Песьяков: если Промес приедет на правах «а помните, как я тут играл», то быстро закончит

Экс-голкипер московского «Спартака» Сергей Песьяков прокомментировал возвращение нападающего «Аякса» Квинси Промеса в стан красно-белых.

«Я буду рад снова увидеть Промеса на просторах РПЛ. Он очень креативный игрок и, безусловно, украсит наш чемпионат. Станет ли мне сложнее в играх со «Спартаком»? Да сейчас хорошо бить по воротам все научились, парни из ПФЛ могут «плюнуть» так, что только доставать из сетки и остаётся, но РПЛ от этого трансфера только выиграет, будет больше зрелищности. Надо только понять, в какой сейчас форме находится Квинси, хотя статистка говорят сама за себя — он много забивал, отдавал передачи.

Я вижу только плюсы в его возвращении — красно-белые болельщики очень любят его, думаю, они на седьмом небе от счастья. Но многое будет зависеть от самого Промеса: если он приедет на правах «а помните, как я тут играл», то может быстро закончить. А если он приедет с мотивацией доказать что-то себе, своим родным и близким, «Аяксу» тому же, то будет не хуже, чем в наш чемпионский сезон», — приводит слова Песьякова Sport24.

Квинси защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны.



В сезоне-2020/2021 Промес провёл в составе «Аякса» 25 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу.