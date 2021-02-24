«Уфа» заключила контракт с защитником Олегом Дзантиевым

«Уфа» на официальном сайте объявила о подписании долгосрочного контракта с защитником Олегом Дзантиевым. Детали соглашения 21-летнего футболиста с клубом не разглашаются.



Дзантиев — воспитанник краснодарского футбола. В нынешнем сезоне защитник выступал за «Олимп-Долгопрудный», принял участие в 13 матчах и забил 1 гол.



«Уфа» в 19 матчах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после зимней паузы в чемпионате России «Уфа» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 27 февраля. Начало матча — в 14:00 мск.

Матч 1/8 финала Кубка России «Уфа» — «Урал» перенесён на 3 марта