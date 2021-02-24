«Боруссия» М — «Манчестер Сити»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:00

Сегодня, 24 февраля, состоится первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Боруссия» М — «Манчестер Сити». Встреча пройдёт на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште (Венгрия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Боруссия» М — «Манчестер Сити».
Встречу обслужит бригада арбитров из Португалии во главе с Артуром Соареш Диашем. Ассистенты — Руй Лисинью Тавариш и Бруну Родригиш. Резервный судья — Уго Филипи ди Кампуш Морейра Миге.
Ответный матч состоится 16 марта в Манчестере(Англия). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен». «Манчестер Сити» занял первое место в группе С. Мёнхенгладбахская «Боруссия» заняла второе место в турнирной таблице группы В, уступив «Реалу».
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