Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Стали известны стартовые составы «Аталанты» и мадридского «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзерри» в Бергамо (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Реал».
«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.
«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.
Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Эдуард Байтингер. Резервный судья — Сандро Шерер.
Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».
- 24 февраля 2021
-
22:45
-
22:26
-
22:22
-
22:16
-
22:14
-
21:54
-
21:50
-
21:45
-
21:44
-
21:34
-
21:28
-
20:53
-
20:41
-
20:36
-
20:11
-
20:10
-
20:04
-
20:00
-
19:50
-
19:45
-
19:40
-
19:28
-
19:23
-
19:14
-
19:12
-
19:02
-
18:59
-
18:52
-
18:48
-
18:40
-
18:35
-
18:29
-
18:21
-
18:02
-
18:00