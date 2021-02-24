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Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»

Миранчук — в запасе «Аталанты» на матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом»
Футбол / Лига чемпионов 0
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Стали известны стартовые составы «Аталанты» и мадридского «Реала» на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча пройдёт на стадионе «Атлети Адзерри» в Бергамо (Италия). Начало матча — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Аталанта» — «Реал».

«Аталанта»: Голлини, Толои, Ромеро, Джимсити, Меле, де Рон, Фройлер, Госенс, Пессина, Сапата, Муриэль.

«Реал»: Куртуа, Менди, Начо, Варан, Васкес, Модрич, Каземиро, Кроос, Винисиус, Иско, Асенсио.

Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Тобиасом Штилером. Ассистенты — Кристиан Гиттельман и Эдуард Байтингер. Резервный судья — Сандро Шерер.

Ответный матч состоится 16 марта в Мадриде (Испания). Действующим обладателем титула является «Бавария». Команда из Мюнхена в финале турнира смогла обыграть «Пари Сен-Жермен».

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