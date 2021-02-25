Гвардиола сравнялся с Моуринью по числу победных игр в ЛЧ. Больше только у трёх тренеров

«Манчестер Сити» одержал победу в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с мёнхенгладбахской «Боруссией». Встреча прошла на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершилась со счётом 2:0 в пользу английской команды.



Как сообщает Gracenote Live в «Твиттере», для главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы эта победа стала уже 81-й в главном еврокубковом турнире. По этому показателю он сравнялся с наставником «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью. Теперь испанец уступает только трём специалистам.



Тренеры с наибольшим количеством выигранных матчей в Лиге чемпионов:



1. Алекс Фергюсон (тренировал «Манчестер Юнайтед») — 102 матча.

2. Карло Анчелотти («Эвертон», тренировал «Ювентус», «Милан», «Челси», «ПСЖ», «Реал», «Баварию» и «Наполи») — 89.

3. Арсен Венгер (тренировал «Арсенал») — 86.

4-5. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», тренировал «Барселону» и «Баварию») — 81.

4-5. Жозе Моуринью («Тоттенхэм», тренировал «Порту», «Челси», «Интер», «Реал» и «Манчестер Юнайтед») — 81.

6. Луи ван Гал (тренировал «Аякс», «Барселону», «Баварию» и «Манчестер Юнайтед») — 57.