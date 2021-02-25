Гвардиола: когда вижу такую «Баварию», то не думаю, что «Манчестер Сити» фаворит ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу в матче с «Боруссией Мёнхенгладбах». Встреча завершилась победой «горожан» со счётом 2:0.

«В целом, мы хорошо отыграли, контролировали игру и только в концовке дали шанс сопернику. К сожалению, нелучшей была реализация моментов, особенно — при выходах один на один с вратарём. Это нужно улучшать. Можем ли мы считаться претендентами на победу в Лиге чемпионов? Когда вижу такую «Баварию», как в матче с «Лацио», то не думаю, что мы являемся фаворитами в Лиге чемпионов. Большая проблема — восстановительный процесс игроков и их вывод на пик формы. Если же кому-то хочется называть нас фаворитами, то ничего страшного – примем», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт УЕФА.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» примет мёнхенгладбахскую «Боруссию», состоится 16 марта. Начало встречи – в 23:00 мск. Предполагается, что матч пройдёт на стадионе «Этихад» в Манчестере.