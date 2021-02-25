«Спартак» опубликовал видео с медосмотра Квинси Промеса

Нападающий Квинси Промес должен в скором времени стать полноценным игроком московского «Спартака».



Красно-белые опубликовали в «Твиттере» видео, на котором 29-летний футболист проходит медицинский осмотр. Пост сопровождён хештегом #АнтохаВернулся.

Накануне было объявлено, что «Спартак» договорился с «Аяксом» о трансфере Промеса. Квинси подпишет с красно-белыми контракт на 3,5 года. Сумма сделки составит € 8 млн, а учётом бонусов может вырасти до € 11 млн.



Промес защищал цвета «Спартака» с 2014 по 2018 год. В составе красно-белых 29-летний форвард — чемпион России и обладатель Суперкубка страны. До перехода в московский клуб нидерландский футболист выступал за «Твенте», а после ухода играл за «Севилью».