Защитник «Краснодара» Ойонго: самым значимым человеком в моей карьере был Дидье Дрогба

Камерунский защитник «Краснодара» Амбруаз Ойонго рассказал о самых значимых игроках в его карьере.



«Я смотрел игры «Краснодара» и выбирал потенциальных друзей для себя. Вандерсон, который играл с моим камерунским другом в «Ред Булл». Я спросил у своего товарища про Ваню. Тот сразу ответил, что Вандерсон — хороший парень. Ещё Тонни. Ну и Кабелла. Я играл против него, и мы виделись в Монпелье. Он отличный человек, и мы хорошо ладили ещё тогда. Против него сложно играть! Я лучше поиграю с ним в одной команде!



Я играл вместе с Тьерри Анри в «Ред Булл» из Нью-Йорка. Он хороший человек, великолепный игрок. Он легенда, все знают Тьерри Анри. У него можно многому научиться. С игроком такого уровня это очень просто. Тьерри был хорошим старшим братом и партнёром по команде.



Когда я был маленьким, моим любимым клубом был «Манчестер Юнайтед», а Патрис Эвра — любимым игроком. Когда ты думаешь о лучшем левом защитнике, в голову приходит имя Патрис Эвра, ведь так? На чемпионате мира 2006 года, когда победила сборная Италии, меня называли Фабио Гроссо. Но Патрис Эвра — это навсегда.



Самым значимым человеком в моей карьере был Дидье Дрогба. Я играл с ним в «Монреаль Импакт». Он просто невероятный игрок. Не знаю, как измерить то, скольким вещам я у него научился. Мне кажется, я стал на него похож. В футбольном плане мне до него далеко! Он легенда! Скорее как человек — позитивный, простой, скромный. Когда ты придерживаешься этих принципов, всё достижимо», — сказал Ойонго в интервью для пресс-службы «Краснодара».

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