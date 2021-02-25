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Сергей Семак: ни о каком приличном заделе очков у «Зенита» речи не идёт

Сергей Семак: ни о каком приличном заделе очков у «Зенита» речи не идёт
Футбол / РПЛ 0
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил положение команды в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

После 19 туров сине-бело-голубые лидируют в чемпионате, имея в активе 41 очко и опережая ближайшего преследователя, ЦСКА, на 4 очка. Ниже располагаются «Спартак» (35) и «Сочи» (33).

«Ни о каком приличном заделе речи не идёт — впереди ещё 11 туров, и четыре очка — это две игры. Даже с точки зрения математики тут всё понятно. Те, кто считает, что это достаточный запас, лукавят. Никакого запаса прочности нет, поэтому нужно выходить и играть в каждом матче, а на таблицу будем смотреть позже», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

20 февраля «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом» в 20-м туре Российской Премьер-Лиги. Матч пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 16:30 мск.

Сергей Семак: приятно играть против таких команд, как «Ростов»
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