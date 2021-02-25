Воспитанник «Зенита» Кукушкин перешёл в «Уфу»

Воспитанник «Зенита» голкипер Иван Кукушкин перешёл в «Уфу». Вратарь заключил контракт с новым клубом на 3,5 года.



«Иван Кукушкин стал игроком «Уфы». Стороны договорились о переходе 18-летнего голкипера в команду, игрок подписал контракт с «Уфой» на 3,5 года. Кукушкин является воспитанником санкт-петербургского футбола», — сообщает пресс-служба «Уфы».



«Уфа» в 19 матчах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35). В первом матче после зимней паузы в чемпионате России «Уфа» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 27 февраля. Начало матча — в 14:00 мск.

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