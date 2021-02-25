Степашин: Шварцу и Воронину есть чему поучиться у Якушина

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал презентацию книги «Академик футбола Михаил Якушин».

«Я посмотрел книгу, когда она ещё не была издана. В ней очень много ценных советов. Я сейчас сказал Юрию Белкину: «Передаю Андрею Воронину, пускай почитает сам и зачитает Сандро Шварцу». В ней есть чему поучиться. Фактически это методические рекомендации», — цитирует Степашина «Советский спорт».

В Москве состоялась презентация книги «Академик футбола Михаил Якушин» о жизни 10-кратного чемпиона СССР, бывшего игрока и главного тренера «Динамо» Михаила Якушина. Специалист также тренировал сборную СССР, тбилисское «Динамо», «Локомотив» и «Пахтакор». Якушин первым в Советском Союзе становился победителем чемпионата в трёх видах спорта: по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.