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Степашин: Шварцу и Воронину есть чему поучиться у Якушина

Степашин: Шварцу и Воронину есть чему поучиться у Якушина
Футбол / РПЛ 0
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Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин прокомментировал презентацию книги «Академик футбола Михаил Якушин».

«Я посмотрел книгу, когда она ещё не была издана. В ней очень много ценных советов. Я сейчас сказал Юрию Белкину: «Передаю Андрею Воронину, пускай почитает сам и зачитает Сандро Шварцу». В ней есть чему поучиться. Фактически это методические рекомендации», — цитирует Степашина «Советский спорт».

В Москве состоялась презентация книги «Академик футбола Михаил Якушин» о жизни 10-кратного чемпиона СССР, бывшего игрока и главного тренера «Динамо» Михаила Якушина. Специалист также тренировал сборную СССР, тбилисское «Динамо», «Локомотив» и «Пахтакор». Якушин первым в Советском Союзе становился победителем чемпионата в трёх видах спорта: по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.

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