«ПСЖ» хочет перехватить у «Барселоны» Жоржиньо Вейналдума
«Пари Сен-Жермен» присоединился к гонке за полузащитника «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдума, сообщает Le Parisien. Напомним, летом у хавбека заканчивается контракт с мерсисайдцами. На игрока претендует «Барселона».
В январе сообщалось, что 30-летний нидерландец решил не продлевать контракт с действующим чемпионом Англии. Вейналдум перешёл в «Ливерпуль» летом 2016 года из «Ньюкасл Юнайтед» за € 27,5 млн. В составе красных Жоржиньо выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира, а в прошлом сезоне стал чемпионом Англии.
В нынешнем сезоне Вейналдум в 25 матчах английской Премьер-лиги забил два мяча. На его счету шесть матчей в Лиге чемпионов УЕФА. Transfermarkt оценивает полузащитника в € 40 млн.
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