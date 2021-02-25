«Динамо» Загреб — «Краснодар»: Оршич открыл счёт

Полузащитник загребского «Динамо» Мислав Оршич забил гол в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Краснодаром».

На 31-й минуте Оршич замкнул передачу Кристияна Якича с фланга.

Встреча проходит на стадионе «Максимир» в Загребе. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Динамо» Загреб — «Краснодар». Матч обслуживат бригада арбитров из Турции во главе с Халилом Мелером. Ассистенты — Мустафа Эйисой и Джевдет Комурджуоглу. Резервный судья — Арда Кердешлер.

Первый матч состоялся 18 февраля в Краснодаре, хорваты выиграли со счётом 3:2. Действующим обладателем титула является «Севилья». Испанская команда в финале турнира переиграла миланский «Интер». «Краснодар» попал в 1/16 финала Лиги Европы, заняв третье место в группе Е Лиги чемпионов. Загребское «Динамо» заняло первое место в турнирной таблице группы H Лиги Европы.