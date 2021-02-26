19-летний голкипер Агкацев прокомментировал дебют за «Краснодар» в матче Лиги Европы

19-летний голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал дебют за главную команду «Краснодара» в матче 1/16 финала Лиги Европы с загребским «Динамо».
«Вчера вечером тренер спросил, как дела, сказал, что могу выйти в стартовом составе. Спросил, готов ли я. Я ответил, что готов. Небольшое волнение присутствовало, но парни поддержали, всё было хорошо. Пара действий в начале матча — и всё, пришла уверенность. Почему не забили? Суетились, наверное, хотели больше забить. Но по самоотдаче все старались», — приводит слова Агкацева официальный сайт УЕФА.
19-летний футболист до этого не провел ни одного матча за главную команду «Краснодара». В нынешнем сезоне Станислав играл за «Краснодар-2» в ФНЛ, на его счету 10 матчей, в которых вратарь пропустил 22 гола.
«Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы по сумме двух матчей проиграл загребскому «Динамо» и завершил участие в турнире. Первый матч завершился победой «Динамо» со счётом 3:2. В ответной встрече загребский клуб обыграл «Краснодар» со счётом 1:0.
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