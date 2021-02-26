«Мы рыночный накопительный аппендикс». Уткин — о вылете «Краснодара» из Лиги Европы

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на вылет «Краснодара» из Лиги Европы по итогам ответного матча 1/16 финала с загребским «Динамо» (0:1).



«Загреб — хорошая команда. Знает своё место. Зарабатывает на развитии игроков. Ну, в основном. Мне нравится Загреб. Я не планирую за ним следить и смотреть игры. Мне нравятся результаты. А кому они могут не понравиться? Вот как так сложилось, что из недр старой Югославии нам везут ремесленников без дальнейшей перспективы. Мы аппендикс, рыночный накопительный аппендикс. И Загреб сильнее нас. Но мы же не ставим на развитие. Мы покупаем перестарков. Грустно», — написал Уткин в своём телеграм-канале.



Напомним, в первом матче «Краснодар» на своём поле проиграл «Динамо» со счётом 1:3. «Быки» были единственной командой из России, добравшейся до плей-офф еврокубков в нынешнем сезоне.

Евросезон для России закончен. «Краснодар» удивил только неожиданным выбором вратаря Дебютант Станислав Агкацев – единственное светлое пятно в составе «быков».