Агент Сафонов: кто-то в 27 лет уже пенсионер, а Рыжиков не такой. Он не наигрался
Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о целях своего клиента и возможных вариантах дальнейшего продолжения карьеры.
«Он не наигрался, получает кайф от футбола. Кто-то в 27 лет уже пенсионер, а Рыжиков не такой. За свою карьеру он уже нормально заработал, его ничего не держит.
У него были варианты в Катаре и Эмиратах. Но это геморрой – очень долго получать разрешение плюс пандемия. Но всё зависит от него. Захочет – продолжит играть, захочет – будет тренировать.
Со Слуцким он в хороших связях, поэтому никогда не говори «никогда» – может, когда-нибудь станет тренером вратарей в «Рубине». Но, я думаю, он больше хочет попробовать себя в качестве главного тренера», — цитирует Сафонова «Бизнес Online».
Агент Рыжикова: Сергей – в «Тамбове», но не хочет позориться, пропуская 7-8 мячей за матч
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