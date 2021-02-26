Агент Сафонов: кто-то в 27 лет уже пенсионер, а Рыжиков не такой. Он не наигрался

Алексей Сафонов, агент вратаря «Тамбова» Сергея Рыжикова, рассказал о целях своего клиента и возможных вариантах дальнейшего продолжения карьеры.



«Он не наигрался, получает кайф от футбола. Кто-то в 27 лет уже пенсионер, а Рыжиков не такой. За свою карьеру он уже нормально заработал, его ничего не держит.



У него были варианты в Катаре и Эмиратах. Но это геморрой – очень долго получать разрешение плюс пандемия. Но всё зависит от него. Захочет – продолжит играть, захочет – будет тренировать.



Со Слуцким он в хороших связях, поэтому никогда не говори «никогда» – может, когда-нибудь станет тренером вратарей в «Рубине». Но, я думаю, он больше хочет попробовать себя в качестве главного тренера», — цитирует Сафонова «Бизнес Online».