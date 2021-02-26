Боков: четыре очка — это просто пшик! ЦСКА способен стать чемпионом

Бывший игрок «Зенита» и ЦСКА Максим Боков оценил шансы «армейцев» завоевать титул.



«Вообще никаких гарантий сейчас нет. Об отрыве «Зенита» лучше забыть и не вспоминать. Четыре очка — это просто пшик, ничего более! Мыльный пузырь, способный легко лопнуть! Тем более что команды подойдут к старту чемпионата с разной подготовкой и физической готовностью. Примеров того, как можно все преимущество быстро растерять, достаточно. У того же «Зенита» было по ходу чемпионата сезона-2013/2014 преимущество в 11 баллов над ЦСКА, но первыми в итоге финишировали «армейцы».



В свою очередь ЦСКА при Слуцком имел восьмиочковый отрыв, но всё сгорело! А сейчас у «Зенита» нет большого преимущества, поэтому, что получится в итоге, бабка надвое сказала. Надо начинать с чистого листа. Преимущество петербуржцев в четыре очка — просто на бумаге.



На хвосте висят «Спартак» и ЦСКА. Но, я считаю, именно «армейцы» способны стать чемпионами. Тем более что команда Ганчаренко действительно в межсезонье сумела усилиться, в отличие от конкурентов. Полагаю, что Рондон и Бохинен — именно те игроки, которые способны добавить очков в «армейскую» копилку, принести реальную пользу, поскольку они занимают ключевые позиции — опорная зона и центральный нападающий», — цитирует Бокова «Спорт уик-энд».

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