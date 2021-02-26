Тедеско: против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от предстоящего матча 20-го тура РПЛ с «Рубином».



«Настроение хорошее. Наконец-то Крал вернулся в строй. Вчера появился новый игрок. Команда находится в хорошей форме. Безусловно, надо выигрывать первый домашний матч после паузы.



Мы играли 45 минут в меньшинстве в прошлой игре с «Рубином». Если говорите о статистике, то даже в кубковой игре с «Динамо» мы превзошли их во всех компонентах. Анализ игры всегда глубже, чем сухой результат и сухая статистика.



Против «Рубина» всегда непросто играть. Они обыгрывали и «Зенит», и ЦСКА. Команда хорошо обороняется, хорошо убегает в атаку», — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.



«Спартак», набрав 35 очков в 19 турах, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, уступая ЦСКА (37) и действующему чемпиону «Зениту» (41). Зону еврокубков замыкает «Сочи» (33). В первом матче после перерыва красно-белые сыграют с «Рубином». Встреча пройдёт 28 февраля в Москве.

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