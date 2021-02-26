Президент РФС: на каком месте клубный футбол в Бельгии? А если взять их сборную?

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков ответил на вопрос о выступлении отечественных команд в еврокубках. Накануне последний представитель чемпионата России «Краснодар» вылетел из Лиги Европы, проиграв в 1/16 финала загребскому «Динамо» (1:3, 0:1).
«Я недавно давал по этому поводу комментарий, на данный момент прошёл месяц и ничего не изменилось. Проговаривать седьмой-восьмой раз, при всём уважении… Вы можете обратиться к моим словам и использовать это в качестве комментария. Ещё не пришло время, чтобы увидеть какие-то изменения.
Если говорить о выступлении в еврокубках, то нужно ждать нового сезона. Если говорить о футболе и содержании, должно пройти несколько туров. Тогда можно понять, что изменилось в стилистике нашего футбола. Ещё рано делать какие-то выводы, что происходит.
А на каком месте клубный футбол в Бельгии? А если взять их сборную? Эти рейтинги, между ними есть какая-то связь, но то, что она прямая, — неправильно. У нас есть задачи перед сборной, и есть РПЛ, которая ставит задачу сохранить место в топ-7, а потом занять топ-6. Это две самостоятельные задачи», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
- 26 февраля 2021
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