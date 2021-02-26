На «Тамбов» вновь наложен запрет на регистрацию футболистов

Вчера, 25 февраля, состоялось заседание палаты по разрешению споров РФС, на котором на «Тамбов» вновь был наложен запрет на регистрацию футболистов.



Напомним, «Тамбов» испытывает серьёзные финансовые проблемы. Долги клуба по зарплатам составляют более 150 млн рублей. 16 февраля стало известно, что члены Российской Премьер-Лиги поддержали досрочное выделение «Тамбову» средств, положенных от будущих обязательных выплат со стороны лиги. Деньги будут выделены при условии выполнения клубом остальных пунктов дорожной карты, среди которых реструктуризация долгов по заработной плате и получение гарантий о дополнительных субсидиях из других источников. Команда набрала в 19 турах РПЛ 13 очков и занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице.

Глава РФС рассказал, как будет ужесточён процесс лицензирования после истории с «Тамбовом»