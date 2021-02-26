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Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа. Фото

Куман досрочно завершил пресс-конференцию из-за кровотечения из носа. Фото
Футбол / Испания 0

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман досрочно завершил пресс-конференцию в преддверии матча 25-го тура испанской Примеры с «Севильей».

Причиной стало кровотечение из носа. Его не получилось остановить, поэтому тренеру пришлось уйти из зала до завершения мероприятия. Это не первый случай, когда подобное происходит с Куманом.

Фото: Sport.es

За несколько минут до кровотечения журналисты спросили о его будущем в качестве тренера «Барселоны».

«Я знаю, что на тренера «Барсы» всегда оказывается большое давление, если ты не выигрываешь, виновником является тренер. Я стараюсь изо всех сил и никогда не думаю о проигрыше, я всегда думаю о победе. Не знаю, что может случиться, но я настроен оптимистично», — цитирует Кумана Sport.es.

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