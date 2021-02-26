Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голкипер «Эльче» рассказал, что удивился предложению Месси поменяться футболками

Голкипер «Эльче» рассказал, что удивился предложению Месси поменяться футболками
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

Голкипер «Эльче» Эдгар Бадия признался, что был удивлён желанием форварда «Барселоны» Лионеля Месси поменяться с ним футболками после матча чемпионата Испании. Встреча завершилась разгромной победой каталонского клуба со счётом 3:0. Аргентинец в этой встрече оформил дубль.

«Да, я был удивлён. Но знаете, о чём я думал, несмотря на результат? Эта команда будет спасена. Мы продолжим делать шаги вперёд, совершенствоваться и соревноваться с любым соперником», — написал Бадия в своём «твиттере».

«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).

В следующем туре «Барселона» встретится с «Севильей», а «Эльче» сыграет с «Гранадой».

Месси после матча попросил футболку у голкипера «Эльче», которому забил два гола
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021