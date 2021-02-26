Голкипер «Эльче» рассказал, что удивился предложению Месси поменяться футболками

Голкипер «Эльче» Эдгар Бадия признался, что был удивлён желанием форварда «Барселоны» Лионеля Месси поменяться с ним футболками после матча чемпионата Испании. Встреча завершилась разгромной победой каталонского клуба со счётом 3:0. Аргентинец в этой встрече оформил дубль.
«Да, я был удивлён. Но знаете, о чём я думал, несмотря на результат? Эта команда будет спасена. Мы продолжим делать шаги вперёд, совершенствоваться и соревноваться с любым соперником», — написал Бадия в своём «твиттере».
«Барселона» набрала 50 очков и поднялась на 3-е место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2020/2021. «Эльче» (21) — на предпоследнем, 19-м месте. Лидером соревнований является мадридский «Атлетико» (55).
В следующем туре «Барселона» встретится с «Севильей», а «Эльче» сыграет с «Гранадой».
- 26 февраля 2021
-
05:13
-
04:55
-
04:21
-
03:57
-
03:32
-
03:11
-
02:50
-
02:38
-
02:15
-
01:57
-
01:51
-
01:33
-
01:14
-
00:53
-
00:52
-
00:51
-
00:50
-
00:49
-
00:35
- 25 февраля 2021
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:32
-
23:05
-
22:57
-
22:50
-
22:47
-
22:47
-
22:25
-
22:21
-
22:00
-
21:54
-
21:42
-
21:37
-
21:26