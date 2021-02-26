Урунов и другие новички «Уфы» определились с игровыми номерами

Новички футбольного клуба «Уфа» выбрали игровые номера. К команде во время зимнего трансферного окна присоединились семь футболистов.

Парфе Бизоза взял номер 8, Остон Урунов — 10, Неманья Милетич — 11, Олег Иванов — 19, Олег Дзантиев — 27, Мориц Бауэр — 32, Иван Кукушкин — 81.

«Уфа» в 19 матчах набрала 13 очков и занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят московские команды ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

В первом матче после зимней паузы в чемпионате России «Уфа» сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 27 февраля. Начало матча — в 14:00 мск.