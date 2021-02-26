Худяков: прогресс в игре «Тамбова» есть. Все знают, как мы собирали команду

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков прокомментировал поражение от «Ротора» (1:3) в матче 20-го тура РПЛ.



«Хорошо провели первый тайм. И играли качественно, и повели в счёте абсолютно по делу. Приятно, что гол забил воспитанник тамбовского футбола Артём Архипов. Второй тайм у нас не получился. Потеряли концентрацию, пропустили ответный мяч, хотя важно было крайне внимательно сыграть именно в первые минуты после перерыва. Тем не менее прогресс в нашей игре есть. Все знают нашу ситуацию, как мы собирали команду. Не сомневаюсь, что от игры к игре будем прибавлять», — сказал Худяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей.