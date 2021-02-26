Нагельсман не против поработать в «Тоттенхэме»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсман заинтересован в работе в «Тоттенхэм Хотспур». Об этом сообщает журналист издания Bild Кристиан Фолк в своём «твиттере». Сообщалось, что специалист является главным кандидатом на замену Жозе Моуринью.
Отмечалось, что лондонский клуб намерен последить за игрой команды в течение ближайших дней. Если результаты будут неудачными, руководство может принять решение расстаться с Моуринью по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» рассматривает также кандидатуру Брендана Роджерса, возглавляющего «Лестер Сити». Однако «лисы» отпустят своего наставника только за солидную компенсацию.
33-летний Нагельсман тренирует «Лейпциг» с 2019 года. В нынешнем сезоне команда набрала в 22 турах 47 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице.
- 26 февраля 2021
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