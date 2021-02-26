Хацкевич: «Тамбов» удивил тем, что старается играть в футбол

Главный тренер «Ротора» Александр Хацкевич подвёл итоги волевой победы в выездном матче 20-го тура РПЛ с «Тамбовом» (3:1).

«Для нас, тренеров, была неопределённость, в каком сочетании футболистов будет играть «Тамбов». Когда ты целенаправленно готовишься к команде — это одно, а эта неизвестность была неприятной. «Тамбов» удивил тем, что старается играть в футбол. Они больше играли вторым номером, и пока были силы, оказывали давление, но второй тайм прошёл под нашим контролем», — сказал Хацкевич на пресс-конференции.

«Тамбов» принимал «Ротор» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске и завершилась со счётом 3:1 в пользу гостей. Тамбовчане находятся на последнем, 16-м месте в турнирной таблице, «Ротор» — на 13-м.