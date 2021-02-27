Тухель: поражение «МЮ» в 2019 году – худшее в моей карьере

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель в преддверии встречи 26-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» вспомнил поражение манкунианцам в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2018/2019 за «ПСЖ» (2:0, 1:3).

«Честно говоря, после того поражения я провёл худшие два дня и могу сказать вам, что не мог ни с кем поговорить и подумать ни о чем, кроме этого поражения. Это было, наверное, худшее поражение, которое я пережил, потому что оно буквально пришло из ниоткуда.

Невозможно сравнить эти две игры друг с другом. Я рассказал вам, как я себя чувствовал после этого поражения в Лиге чемпионов. Все мы знаем, что поражения тяжело переварить.

Я хотел бы изменить ситуацию к лучшему. Мы любим соревнования, любим побеждать, и мы любим хорошую конкуренцию, всё это мы надеемся увидеть в воскресенье», — цитирует Тухеля Goal.

Напомним, что встреча «Челси» — «Манчестер Юнайтед» состоится в воскресенье, 28 февраля. Начало – 19:30 мск.