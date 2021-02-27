Ляказетт может стать одноклубником Головина
Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт может продолжить карьеру в чемпионате Франции, сообщает Mirror.
По информации источника, в услугах 29-летнего французского футболиста заинтересован «Монако». Клуб рассчитывает заключить контракт с Ляказеттом этим летом. Отмечается, что лондонский «Арсенал» готов отпустить Ляказетта.
Напомним, в составе «Монако» выступает российский полузащитник Александр Головин.
Ляказетт — воспитанник «Лиона». С 2010 года форвард выступал за основную команду французского клуба. В 2017 году Ляказетт перешёл в лондонский «Арсенал». В нынешнем сезоне футболист принял участие в 21 матче английской Премьер-лиги, забил 8 голов и отдал 2 результативные передачи.
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