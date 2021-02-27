Посол Германии фон Гайр: надеюсь на финал Евро-2020 Россия — Германия

Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в России Геза Андреас фон Гайр рассказал об ожиданиях от Евро-2020.



«У чемпионата мира своя атмосфера и своя динамика. Именно в этот момент многие важные составляющие успеха должны воедино сойтись. Хорошие, исключительные игроки не всегда становятся сборной, которая на конкретном турнире дает результат. На ЧМ-2018 у Германии это не сработало. Но четырьмя годами ранее это сработало в Бразилии. А ведь и там были сомнения, но команда проявила сплоченность.



Есть и сегодня потрясающие игроки в Германии. Однако это целое искусство — создать атмосферу в команде в нужный момент. На чемпионате Европы это будет важно. И фактор зрителей тоже будет иметь значение. И, конечно, очень надеюсь на финал во время Евро-2020 Россия – Германия», — цитирует фон Гайра «Советский спорт».

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