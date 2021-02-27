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«Химки» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Химки» — «Уфа»: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 27 февраля, состоится матч «Химки» — «Уфа». Встреча 20-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арена Химки» в Химках. Начало — в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Химки» — «Уфа» на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Валентин Мурашов и Илья Елеференко (оба — Москва). Резервный рефери — Владимир Сельдяков (Балашиха).

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Химки» — «Уфа».

«Химки» в 19 встречах набрали 25 очков и занимают 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021. «Уфа» (13) — на 15-м месте.

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