Лидеры «Шальке» потребовали уволить Гросса. Это 4-й главный тренер клуба за сезон

Лидеры «Шальке» потребовали уволить главного тренера клуба Кристиана Гросса. Ключевые футболисты обратились к руководству после проигрыша в матче с дортмундской «Боруссией» (0:4), сообщает Sport1. По информации источника, спортивный директор клуба Йохен Шнайдер ответил игрокам отказом.



Сообщалось, что нынешний главный тренер «Шальке» Кристиан Гросс оставит команду, если она покинет Бундеслигу по итогам сезона. Из клуба уйдёт и спортивный директор Йохен Шнайдер. Поэтому «Шальке-04» вновь рассматривает возвращение наставника «Спартака» Доменико Тедеско на пост главного тренера.



Напомним, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» (3:1) Тедеско объявил, что не станет продлевать контракт с московским клубом. Действующее соглашение немецкого специалиста со «Спартаком» рассчитано до 31 мая 2021 года. Тедеско возглавлял «Шальке» с 2017 по 2019 год.

«Шальке» вновь рассматривает возвращение Доменико Тедеско