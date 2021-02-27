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Матч «Алании» и «Томи» завершился массовой дракой

Матч «Алании» и «Томи» завершился массовой дракой
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

27 февраля в матче 27-го тура ФНЛ «Алания» принимала «Томь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2. Хозяева играли в меньшинстве с 40-й минуты матча.

На 95-й минуте встречи главный тренер «Алании» Спартак Гогниев получил красную карточку. Сразу же после финального свистка футболисты устроили массовую драку. В столкновении принимали участие главный тренер «Томи» Александр Кержаков и наставник «Алании» Гогниев, но их сдерживали помощники. В итоге судьям удалось ликвидировать конфликт.

24 сентября 2020 года «Томь» официально представила Александра Кержакова в качестве нового главного тренера. В штаб главного тренера «Томи» Александра Кержакова вошли Владимир Казаков и Руслан Аджинджал.

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