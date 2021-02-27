В РПЛ прокомментировали информацию о заразившихся коронавирусом игроках ЦСКА

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги отреагировала на информацию о вспышке коронавируса в ЦСКА перед матчем с «Локомотивом».

«В соответствии с регламентом ЦСКА за 72 часа до матча провел ПЦР-тестирование всех лиц, на которые клуб запросил QR-коды. После публикаций в СМИ о наличии в составе ЦСКА заболевших коронавирусом оперштаб запросил соответствующий комментарий от клуба. Информации о том, что кто-либо из игроков инфицирован коронавирусом, ЦСКА в лигу не предоставил.

Лига действует в строгом соответствии с медицинским регламентом и действующим законодательством.

Что касается планов по расследованию, то у нас нет соответствующих инструментов, поэтому вопрос не к нам. Будем ли просить РФС об этом? Мы не можем просить о расследовании, так как действуем в соответствии с регламентами. У Роспотребнадзора есть достаточное влияние и инструментарий, чтобы вычислять недобросовестное отношение к тестированию", — сообщили в пресс-службе РПЛ.

Сообщалось, что в ЦСКА вспышка коронавируса — положительный результат тестов на COVID-19 якобы зафиксирован у Игоря Акинфеева, Эмиля Бохинена, Владислава Торопа, Игоря Дивеева и Ивана Облякова.