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«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ

«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ
Футбол / Англия 0
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Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Льюис, Ласселлс, Кларк, Уиллок, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сент-Максимен, Жоэлинтон.

Запасные: Дубравка, Дамметт, Хендрик, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Фрейзер, Кэрролл, Гейл.

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.

Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Гиббз-Уайт, Феррейра, Отасови, Силва.

«Сороки» в 25 матчах набрали 25 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге сезона-2020/2021. «Волки» (33) — на 12-м месте.

Матч первого круга «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ньюкасл Юнайтед» состоялся 25 октября 2020 года и вничью — 1:1.

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