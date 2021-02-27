«Ньюкасл Юнайтед» — «Вулверхэмптон»: стартовые составы команд на матч 26-го тура АПЛ

Стали известны стартовые составы «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон Уондерерс» на матч 26-го тура английской Премьер-лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Начало встречи — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Крафт, Льюис, Ласселлс, Кларк, Уиллок, Альмирон, Хэйден, Шелви, Сент-Максимен, Жоэлинтон.



Запасные: Дубравка, Дамметт, Хендрик, Ритчи, Ш. Лонгстафф, Мёрфи, Фрейзер, Кэрролл, Гейл.



«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коди, Сес, Семеду, Хонни, Моутинью, Невеш, Адама Траоре, Нету, Виллиан Жозе.



Запасные: Радди, Хувер, Айт Нури, Килман, Гиббз-Уайт, Феррейра, Отасови, Силва.



«Сороки» в 25 матчах набрали 25 очков и занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиге сезона-2020/2021. «Волки» (33) — на 12-м месте.



Матч первого круга «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Ньюкасл Юнайтед» состоялся 25 октября 2020 года и вничью — 1:1.