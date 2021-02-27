«Астон Вилла» обыграла «Лидс», взяв реванш за поражение в первом круге

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «лидс Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 5-й минуте матча — нападающий гостей Олли Уоткинс получил мяч у левого угла штрафной, обработал его и навесил к дальней штанге, где, находившийся в одиночестве, Анвар Эль-Гази открылся на грани офсайда, переложил мяч под правую ногу и пробил мимо вратаря «павлинов» Иллана Меслье в сетку.

Видео года Анвара Эль-Гази

«Лидс Юнайтед» набрал в 26 матчах 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (39) — на 8-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.



Матч первого круга «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» состоялся 23 октября 2020 года и завершился победой «павлинов» со счётом 3:0.