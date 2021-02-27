Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
BFC 66. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Астон Вилла» обыграла «Лидс», взяв реванш за поражение в первом круге

«Астон Вилла» обыграла «Лидс», взяв реванш за поражение в первом круге
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

В Лидсе на стадионе «Элланд Роуд» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «лидс Юнайтед» — «Астон Вилла». Встреча завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол был забит на 5-й минуте матча — нападающий гостей Олли Уоткинс получил мяч у левого угла штрафной, обработал его и навесил к дальней штанге, где, находившийся в одиночестве, Анвар Эль-Гази открылся на грани офсайда, переложил мяч под правую ногу и пробил мимо вратаря «павлинов» Иллана Меслье в сетку.

Видео года Анвара Эль-Гази

«Лидс Юнайтед» набрал в 26 матчах 35 очков и занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2020/2021. «Астон Вилла» (39) — на 8-м месте. У подопечных Дина Смита два матча в запасе.

Матч первого круга «Астон Вилла» — «Лидс Юнайтед» состоялся 23 октября 2020 года и завершился победой «павлинов» со счётом 3:0.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
27 февраля 2021, суббота. 20:30 МСК
Лидс Юнайтед
Лидс
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Эль-Гази – 5'
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021