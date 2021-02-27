Агент: Педро Рошей интересуются многие бразильские клубы

Агент нападающего «Спартака» Педро Роши прокомментировал ситуацию с будущим форварда красно-белых. 24 февраля клуб объявил о возвращении форварда «Аякса» Квинси Промеса, который занял место восьмого легионера в заявке клуба.
«Он во второй команде только потому, что в первой больше нет места в заявке для иностранцев, а не по спортивным причинам. Игроком интересуются многие бразильские клубы, однако из-за финансового фактора, связанного с новой арендой, до сих пор нет определённости», — цитирует агента O Dia.
2020 год Педро провёл на правах аренды во «Фламенго». В прошлом сезоне нападающий принял участие в 5 матчах в бразильской Серии А и отдал одну результативную передачу. В Кубке Либертадорес на поле не выходил.
Роша перешёл в «Спартак» из «Гремио» в 2017 году. Клуб заплатил за игрока € 12 млн. За красно-белых форвард провёл всего 19 матчей, забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.
- 27 февраля 2021
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