Судейский коллапс и два нереализованных пенальти — в видеообзоре матча «ВБА» — «Брайтон»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.



Единственный гол был забит на 11-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Конора Галлахера с углового замкнул защитник Кайл Бартли, головой вколотив мяч в угол ворот.



На 17 минуте после навеса с углового мяч попал в руку защитнику хозяев Окаю Йокушлу — судья после просмотра VAR назначил пенальти. К точке подошёл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, который обманул вратаря «дроздов» в плане направления удара, но его удар сотряс перекладину.



На 28-й минуте гости получили право на опасный штрафной. Почти без разбега пробил Льюис Данк и вкрутил мяч в правый угол ворот. Однако произошло это при странных обстоятельствах — Джонстон ещё выстраивал «стенку» и явно не был готов к удару, но арбитр дал свисток. Сначала главный арбитр встречи Ли Мэйсон не засчитал гол, потом передумал и засчитал, а потом зачем-то пошёл смотреть VAR. В итоге гол бын не засчитан, а штрафной гостям пришлось перебить.



На 74-й минуте защитник «Вест Бромвича» Конор Таунсенд попал Гроссу по ногам в собственной штрафной и судья назначил второй пенальти в ворота хозяев. На этот раз пенальти выполнял нападающий Дэнни Уэлбек, и он ухитрился попасть в другую часть каркаса ворот — в левую штангу.

Видеообзор матча «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион»

«Вест Бромвич» в 26 матчах набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.