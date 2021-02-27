Судейский коллапс и два нереализованных пенальти — в видеообзоре матча «ВБА» — «Брайтон»

В Вест Бромвиче на стадионе «Хоуторнс» состоялся матч 26-го тура английской Премьер-лиги «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0.
Единственный гол был забит на 11-й минуте матча — навес полузащитника хозяев Конора Галлахера с углового замкнул защитник Кайл Бартли, головой вколотив мяч в угол ворот.
На 17 минуте после навеса с углового мяч попал в руку защитнику хозяев Окаю Йокушлу — судья после просмотра VAR назначил пенальти. К точке подошёл полузащитник «Брайтона» Паскаль Гросс, который обманул вратаря «дроздов» в плане направления удара, но его удар сотряс перекладину.
На 28-й минуте гости получили право на опасный штрафной. Почти без разбега пробил Льюис Данк и вкрутил мяч в правый угол ворот. Однако произошло это при странных обстоятельствах — Джонстон ещё выстраивал «стенку» и явно не был готов к удару, но арбитр дал свисток. Сначала главный арбитр встречи Ли Мэйсон не засчитал гол, потом передумал и засчитал, а потом зачем-то пошёл смотреть VAR. В итоге гол бын не засчитан, а штрафной гостям пришлось перебить.
На 74-й минуте защитник «Вест Бромвича» Конор Таунсенд попал Гроссу по ногам в собственной штрафной и судья назначил второй пенальти в ворота хозяев. На этот раз пенальти выполнял нападающий Дэнни Уэлбек, и он ухитрился попасть в другую часть каркаса ворот — в левую штангу.
Видеообзор матча «Вест Бромвич Альбион» — «Брайтон энд Хоув Альбион»
«Вест Бромвич» в 26 матчах набрал 17 очков и занимает предпоследнее, 19 место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Брайтон» (26) — на 16-м месте.
- 27 февраля 2021
-
23:38
-
23:32
-
23:04
-
23:03
-
22:53
-
22:44
-
22:31
-
22:29
-
22:24
-
22:22
-
22:17
-
22:10
-
21:53
-
21:53
-
21:35
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:18
-
21:18
-
21:09
-
21:05
-
21:04
-
21:01
-
20:54
-
20:53
-
20:52
-
20:51
-
20:42
-
20:34
-
20:28
-
20:23
-
20:19
-
20:12
-
20:08