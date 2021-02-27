Куман объяснил, почему Гризманн не вышел на поле в матче с «Севильей»
Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, почему нападающий команды Антуан Гризманн не сыграл в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0).
«Это не было каким-то посланием для него. Мы решили изменить схему и, чтобы лучше действовать, поставили Усмана Дембеле впереди. При счёте 1:0 мы решили, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это никакое не наказание», — цитирует Кумана Marca.
В этом сезоне Гризманн провёл 23 матча в Примере. Лионель Месси, Френки де Йонг и Жорди Альба — единственные, кто провёл больше встреч. «Барселона» набрала 53 очка, обогнала мадридский «Реал» и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.
«Барселона» обыграла «Севилью» и обогнала «Реал» в таблице
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