Куман объяснил, почему Гризманн не вышел на поле в матче с «Севильей»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман ответил на вопрос, почему нападающий команды Антуан Гризманн не сыграл в матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (2:0).

«Это не было каким-то посланием для него. Мы решили изменить схему и, чтобы лучше действовать, поставили Усмана Дембеле впереди. При счёте 1:0 мы решили, что рядом с Лео нам нужен кто-то быстрее, чем Гризманн. Это никакое не наказание», — цитирует Кумана Marca.

В этом сезоне Гризманн провёл 23 матча в Примере. Лионель Месси, Френки де Йонг и Жорди Альба — единственные, кто провёл больше встреч. «Барселона» набрала 53 очка, обогнала мадридский «Реал» и поднялась на второе место в турнирной таблице Примеры. «Севилья» (48) находится на четвёртом месте.