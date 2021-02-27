Семак рассказал, о чём разговаривал с арбитром Матюниным после матча с «Ростовом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сказал, что обсуждал с судьёй Алексеем Матюниным после матча с «Ростовом» (2:2).
«Говорили про момент Ловрена. Сложно понять, насколько есть диалог между VAR и судьей. Есть моменты, которыми я изначально интересуюсь для себя. Судя по повтору, который мы видели со скамейки, Норманн потянул Ловрена за футболку и потом был фол, на наш взгляд. Но этот момент разберут. Сложно понять взаимодействие между арбитрами – и в прошлом моменте с пенальти на Ловрене, и в этом. Мне иногда сложно понять, как судьи взаимодействуют между собой, поэтому интересуюсь у арбитров. Иногда они отвечают, иногда — нет», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
В матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.
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