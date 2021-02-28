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«Ньюкасл» поделил очки с «Вулверхэмптоном»

«Ньюкасл» поделил очки с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0

В 26-м туре английской Премьер-Лиги «Ньюкасл Юнайтед» сыграл вничью с «Вулверхэмптоном». Встреча проходила на стадионе «Сент-Джеймс Парк — Спортс Директ Арена» в Ньюкасл-апон-Тайне и завершилась со счётом 1:1.

На 52-й минуте единственный гол забил защитник «Ньюкасл Юнайтед» Джамал Ласселлс. Футболист хозяев забежал на ближнюю штангу, куда последовала подача с фланга, и ударом головой вколотил мяч в ближний угол ворот «Вулверхэмптона».

Видео гола Джамала Ласселлса

Полузащитник «волков» Рубен Невеш сравнял счёт на 73-й минуте. Нету сделал нацеленную подачу с фланга, а Невеш, оказавшийся без опеки в штрафной, здорово пробил головой с отклонением корпуса.

Видео гола Рубена Невеша

«Вулверхэмптон» набрал 34 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. «Ньюкасл» (26) находится на 17-м месте.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
27 февраля 2021, суббота. 23:00 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
1 : 1
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1:0 Ласселлс – 52'   1:1 Невеш – 73'
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